Легендарний хокеїст, який підтримав Гераскевича, готовий передати медалі СРСР
- Легендарний хокеїст Артурс Ірбе планує повернути свої золоті медалі СРСР, протестуючи проти можливого повернення Росії до спорту.
- Ірбе підтримав Владислава Гераскевича, наголошуючи на важливості пам'яті загиблих під час війни в Україні.
Наразі тривають активні дискусії щодо можливого повернення Росії до спорту. Це рішення викликає неоднозначну реакцію, і не всім воно подобається. Легендарний латвійський хокеїст Артурс Ірбе – один із тих, хто виступає проти.
Голкіпер Ірбе, який двічі виборював титул чемпіона світу у складі збірної СРСР, заявив про намір повернути свої золоті медалі. Про це інформує видання Iltalehti.
Чому Артурс Ірбе прийняв рішення віддати медалі?
Тренер воротарів збірної Латвії виступив проти ймовірного допуску російської команди до Олімпійських ігор.
У відповідь дворазовий олімпійський чемпіон і депутат Держдуми Росії В'ячеслав Фетісов запропонував йому повернути відзнаки, здобуті під час виступів за збірну СРСР.
Коли ми зустрінемося на наступному чемпіонаті світу, я скажу, де вони знаходяться, і готовий офіційно їх передати. Без проблем. Мені не потрібно їх зберігати. Я передам медалі, коли згадаю, де вони. Я не зберігаю їх з гордістю,
– сказав Ірбе.
Що сказав Артурс стосовно можливого повернення росіян у хокей?
Він додав, що війна не закінчилася і вбивства людей тривають.
Він не перебуває у тій компанії, де йому довелося б обговорювати, приймати та бути одним зі співвідповідальних за такі рішення.
Якщо це станеться, моя тренерська кар'єра закінчиться. Ось що я можу сказати,
– сказав латвійський тренер.
Як Ірбе підтримав Владислава Гераскевича?
На території України ведуться військові дії, гинуть люди – не тільки військові, але й цивільні, загинули діти, сім'ї, спортсмени та тренери. Він додав, що це відбувається в той час, коли мав би панувати "олімпійський мир", як це було в Стародавній Греції, але цього не відбувається.
Ці люди загинули і Гераскевич вшановує пам'ять невинних жертв агресії, сказав голкіпер виданню Sportacentrs.com.
Для нього це незрозуміла дволикість руху, який вони представляють на Олімпійських іграх. Вони представляють збірну Латвії та Латвійський олімпійський комітет, а отже – і свою державу. І заборона згадувати загиблих, близьких людей є проявом цієї дволикості.