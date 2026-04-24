Помер відомий український тренер з баскетболу, виховавши не одне покоління талановитих гравців

На 88-му році життя помер заслужений тренер України з баскетболу Ігор Овсянников. Він був справжнім наставником для багатьох її вихованців.

Він виховав не одне покоління баскетболістів, суттєво вплинув на становлення цієї гри в Дніпрі та здобув визнання у спорті. Про це повідомили в БК Дніпро.

Що написали у БК Дніпро про Овсянникова?

У баскетбольному клубі Дніпро зазначили, що його внесок у розвиток місцевого баскетболу та робота в академії клубу назавжди залишаться в серцях учнів, колег і всіх, хто мав честь його знати.

Що відомо про Ігоря Овсянникова?

Ігор Іванович народився 3 квітня 1939 року. Він став першим тренером видатного капітана БК Дніпро Максима Закурдаєва. Протягом своєї кар'єри підготував десятки талановитих баскетболістів, які успішно представляли місто та країну на найпрестижніших змаганнях.

Особливе місце в його біографії займає робота в академії БК Дніпро. Багато відомих гравців називають його головним наставником, який заклав фундамент їхніх професійних досягнень, передаючи свій досвід молодим талантам.

