Михайло Мудрик викликав жваву дискусію через візит на бій Усик – Ф'юрі. Журналіст Ігор Циганик розкритикував футболіста за такий вчинок, пише 24 Канал.

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Мареска заступився за Мудрика

А от головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска виявився більш толерантним до свого гравця. На передматчевій пресконференції італійський фахівець, на відміну від українського журналіста, підтримав Мудрика.

"Михайло поза командою. Добре, що в цей момент він може трохи відволіктися від ситуації, що склалася.

Ми намагаємось його підтримати. Востаннє, коли я з ним розмовляв, я дав йому про це знати. Наразі ми просто чекаємо", – сказав Мареска.

До слова. Матч 18-го туру АПЛ Челсі – Фулгем відбудеться у четвер, 26 грудня. Михайло Мудрик не візьме участь у поєдинку.

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