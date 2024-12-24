Михайло Мудрик викликав жваву дискусію через візит на бій Усик – Ф'юрі. Журналіст Ігор Циганик розкритикував футболіста за такий вчинок, пише 24 Канал.
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Мареска заступився за Мудрика
А от головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска виявився більш толерантним до свого гравця. На передматчевій пресконференції італійський фахівець, на відміну від українського журналіста, підтримав Мудрика.
"Михайло поза командою. Добре, що в цей момент він може трохи відволіктися від ситуації, що склалася.
Ми намагаємось його підтримати. Востаннє, коли я з ним розмовляв, я дав йому про це знати. Наразі ми просто чекаємо", – сказав Мареска.
До слова. Матч 18-го туру АПЛ Челсі – Фулгем відбудеться у четвер, 26 грудня. Михайло Мудрик не візьме участь у поєдинку.
Головне про допінговий скандал Мудрика
- Нагадаємо, що Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест. У пробі "А" футболіста виявили заборонений мельдоній.
- Спочатку була інформація, що футболіст попався на допінгу після одного з матчів збірної України. Проте згодом з'ясувалося, що Мудрик провалив допінг-контроль у Челсі.
- Вінгер Челсі зробив офіційну заяву з приводу скандалу. Він повідомив, що свідомо не вживав заборонену речовину. Цілком можливо, вона потрапила в організм разом з їжею. Остаточну відповідь повинно надати слідство.
- Мудрику загрожує чотирирічна дискваліфікація. Михайло вже найняв юридичну компанію, яка займалася допінговою справою Поля Погба.