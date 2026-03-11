Україна поза топ-5: зміни у медальному заліку Паралімпіади-2026
- На Паралімпіаді-2026 збірна України опустилася на сьоме місце в медальному заліку, поступившись Росії, Франції, Китаю, США та Австрії.
- Українська команда зіткнулася із заборонами на використання національної символіки, що викликало скандали та звинувачення у дискримінації.
На Паралімпійських іграх-2026 збірна України вдруге поспіль залишилася без медалей. Команда втратила позиції та опустилася на сьоме місце медального заліку.
На п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор розіграли сім комплектів нагород. Українці виступили лише у двох медальних стартах – чоловічій і жіночій лижній гонці серед спортсменів із порушенням зору. Найближчим до п'єдесталу був Дмитро Суярко – у чоловічій гонці з роздільним стартом він фінішував п'ятим, повідомляє 24 канал.
Як виглядає медальний залік Паралімпійських ігор-2026?
Наша країна в медальному заліку поступилася представникам Росії, які здобули 6 медалей (з них 4 золоті), та збірній Франції – 9 медалей (3 золоті). Лідером залишається Китай: у нього 26 медалей, серед яких 10 золотих.
США піднялися на друге місце, обійшовши Австрію. Американська команда виборола 14 медалей: 6 золотих, 5 срібних і 3 бронзові. У Австрії – 8 медалей: 4 золоті, 1 срібна та 3 бронзові.
Медальний залік Паралімпійських ігор-2026 / Фото Суспільне Спорт
Які скандали відбулися на Іграх зі збірною України?
- Перед початком Паралімпійських ігор-2026 спалахнув скандал навколо української команди. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив використання парадної форми з картою України, пояснивши це "політичним характером" символіки.
Інциденти продовжилися із державним прапором: родині одного зі спортсменів заборонили пронести прапор на стадіон, а делегацію України змусили прибрати його з фасаду будівлі. Паралімпійку Олександру Кононову попросили зняти сережки з написом "Stop War", а родину Тараса Радя – прибрати національні символи на трибунах.
Українські спортсмени та тренери заявляють про систематичний тиск і дискримінаційні обмеження під час ігор, а українська фехтувальниця Ольга Харлан назвала такі дії спробою обмежити прояв української ідентичності на міжнародній арені.