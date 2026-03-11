Україна поза топ-5: зміни у медальному заліку Паралімпіади-2026

На Паралімпійських іграх-2026 збірна України вдруге поспіль залишилася без медалей. Команда втратила позиції та опустилася на сьоме місце медального заліку.

На п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор розіграли сім комплектів нагород. Українці виступили лише у двох медальних стартах – чоловічій і жіночій лижній гонці серед спортсменів із порушенням зору. Найближчим до п'єдесталу був Дмитро Суярко – у чоловічій гонці з роздільним стартом він фінішував п'ятим, повідомляє 24 канал.

Як виглядає медальний залік Паралімпійських ігор-2026?

Наша країна в медальному заліку поступилася представникам Росії, які здобули 6 медалей (з них 4 золоті), та збірній Франції – 9 медалей (3 золоті). Лідером залишається Китай: у нього 26 медалей, серед яких 10 золотих.

США піднялися на друге місце, обійшовши Австрію. Американська команда виборола 14 медалей: 6 золотих, 5 срібних і 3 бронзові. У Австрії – 8 медалей: 4 золоті, 1 срібна та 3 бронзові.

Медальний залік Паралімпійських ігор-2026 / Фото Суспільне Спорт

Які скандали відбулися на Іграх зі збірною України?