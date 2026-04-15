В семье Луческу сделали официальное заявление после смерти тренера

После смерти 7 апреля 2026 года Мирчи Луческу его семья опубликовала открытое письмо с благодарностью всем, кто помогал в организации похорон. Родные выразили благодарность государственным и частным учреждениям и специалистам за поддержку в это трудное время.

Семья Луческу отметила, что без такой поддержки они не смогли бы должным образом почтить его память. Все проявления солидарности стали для семьи важной опорой и искренним знаком уважения к тому, кем он был как человек и как профессионал, сообщает Digi24.

О чем написали семья Луческу?

Семья Мирчи Луческу выразила благодарность всем учреждениям и службам, которые приняли участие в организации похоронной церемонии в Бухаресте – в частности церковным структурам, государственным органам, футбольной федерации, правоохранителям, медицинским работникам и городским властям. В обращении указано, что благодаря их координации прощание с тренером прошло достойно и на должном уровне.

Нелли Луческу, Резван Луческу и другие члены семьи подчеркнули, что на протяжении всего процесса организации похорон чувствовали значительную поддержку со стороны общества и различных институтов.

Мы не были одни ни на мгновение. С момента, когда мы впервые услышали новости о его здоровье, и до самых похорон нас окутывала волна тепла: послания, мысли и жесты, которые поддерживали нас,

– говорится в сообщении.

Семья также отметила, что сохранит светлую память о Мирче Луческу и благодарность всем, кто присоединился к церемонии прощания, достойной его жизни и профессионального пути.

