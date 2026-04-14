"Не маємо морального права": тренер України описав реакцію на матч з Росією

Збірна України з водного поло мала зіграти проти Росії в матчі за сьоме місце в другому дивізіоні Кубка світу, що проходить на Мальті. Однак українська команда відмовилася виходити на цей поєдинок, через що організатори присудили їй технічну поразку з рахунком 0:5.

Головний тренер Олексій Шведов дав коментар для Суспільне Спорт. Він розповів про реакцію команди на можливий матч проти "нейтральних" росіян.

Як прокоментував Шведов ситуацію на Кубку світу?

Як заявив представник команди, спортсмени перебували у високій бойовій готовності та були максимально вмотивовані до змагання. Втім, після обговорення було ухвалено рішення не виходити на гру.

За його словами, причиною стала неможливість з моральної точки зору змагатися проти представників держави, яка веде війну проти України та щоденно завдає шкоди країні й її громадянам.

Шведов наголосив, що це рішення є виваженим і правильним. Його одностайно підтримали всі члени команди, навіть попри їхню готовність до боротьби. Він підкреслив, що така позиція є офіційною для колективу.

Те рішення, яке ми ухвалили, було єдино правильним, бо грати проти агресора, який весь час нищить нашу країну і вбиває наших людей, ми просто не маємо право морального. Тому ми ухвалили це рішення. Воно було правильним, усі хлопці його підтримали, попри те, що вони були заряджені на боротьбу, і це наша офіційна позиція,

– заявив Шведов.

World Aquatics дозволила росіянам виступати під своїм прапором, через що позиція української команди викликала реакцію учасників Кубка світу, а тренер зазначив, що попри ризик санкцій для України міжнародні спортсмени підтримують солідарність із українцями.

Наша позиція всім зрозуміла. Всі спортсмени і всі команди, які є тут, – на нашому боці, підтримують нашу позицію, що це єдино правильне рішення, аби ми не давали приводу для ЗМІ. Ми не можемо вийти та грати з агресором – це неприпустимо,

– сказав тренер.

