Футбол Турнірна таблиця і результати України у відборі на ЧС-2026
5 вересня, 23:50
Турнірна таблиця і результати України у відборі на ЧС-2026

Софія Кулай
Основні тези
  • Збірна України з футболу у відборі на ЧС-2026 потрапила в групу з Францією, Азербайджаном та Ісландією.
  • Україна матчем проти Франції розпочала у відборі, а закінчить домашньою грою проти Ісландії.

Із 5 вересня по 16 листопада 2025 року збірна України з футболу намагатиметься кваліфікуватись на чемпіонати світу-2026. Команда Сергія Реброва потрапила в одну групу до Франції, Азербайджану та Ісландії.

У вересні Україна проводить два стартові поєдинки. Матч проти Франції відкрив програму відбору на Мундіаль для синьо-жовтої національної команди, пише 24 Канал.

До теми Календар матчів України у відборі на ЧС-2026 з футболу

Який розклад та результати матчів України у відборі на ЧС-2026?

  • 1 ТУР. 5 вересня, 21:45. Україна – Франція 0:2
  • 2 ТУР. 9 вересня, 19:00. Азербайджан – Україна
  • 3 ТУР. 10 жовтня, 21:45. Ісландія – Україна
  • 4 ТУР. 13 жовтня, 21:45. Україна – Азербайджан
  • 5 ТУР. 13 листопада, 21:45. Франція – Україна
  • 6 ТУР. 16 листопада, 19:00. Україна – Ісландія

До слова. Україна лише одного разу у своїй історії грала на чемпіонаті світу. Було це у далекому 2006-му, коли команда Олега Блохіна дійшла до 1/4 фіналу, де поступилась Італії з рахунком 0:3.

Турнірна таблиця групи "D"

МІСЦЕ

КРАЇНА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Ісландія

 1 1 0 0 5-0 3

2.

Франція

 1 1 0 0 2-0 3

3.

Україна

 1 0 0 1 0-2 0

4.

Азербайджан

 1 0 0 1 0-5 0

Як минув перший тур відбору у групі "D"?

  • Україна із прогнозованої поразки від Франції стартували у відборі до ЧС-2026.
  • Ще гірше стартувала у квартеті "D" збірна Азербайджану, яка пропустила аж 5 голів від Ісландії.
  • Ісландія несподівано очолила групу після першого туру. Україна із бубликом в активі йде третьою, адже менше пропустила, аніж Азербайджан.