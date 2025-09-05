5 вересня, 23:50
Турнірна таблиця і результати України у відборі на ЧС-2026
- Збірна України з футболу у відборі на ЧС-2026 потрапила в групу з Францією, Азербайджаном та Ісландією.
- Україна матчем проти Франції розпочала у відборі, а закінчить домашньою грою проти Ісландії.
Із 5 вересня по 16 листопада 2025 року збірна України з футболу намагатиметься кваліфікуватись на чемпіонати світу-2026. Команда Сергія Реброва потрапила в одну групу до Франції, Азербайджану та Ісландії.
У вересні Україна проводить два стартові поєдинки. Матч проти Франції відкрив програму відбору на Мундіаль для синьо-жовтої національної команди, пише 24 Канал.
Який розклад та результати матчів України у відборі на ЧС-2026?
- 1 ТУР. 5 вересня, 21:45. Україна – Франція 0:2
- 2 ТУР. 9 вересня, 19:00. Азербайджан – Україна
- 3 ТУР. 10 жовтня, 21:45. Ісландія – Україна
- 4 ТУР. 13 жовтня, 21:45. Україна – Азербайджан
- 5 ТУР. 13 листопада, 21:45. Франція – Україна
- 6 ТУР. 16 листопада, 19:00. Україна – Ісландія
До слова. Україна лише одного разу у своїй історії грала на чемпіонаті світу. Було це у далекому 2006-му, коли команда Олега Блохіна дійшла до 1/4 фіналу, де поступилась Італії з рахунком 0:3.
Турнірна таблиця групи "D"
|
МІСЦЕ
|
КРАЇНА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Ісландія
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2.
|
Франція
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3.
|
Україна
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
4.
|
Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Як минув перший тур відбору у групі "D"?
- Україна із прогнозованої поразки від Франції стартували у відборі до ЧС-2026.
- Ще гірше стартувала у квартеті "D" збірна Азербайджану, яка пропустила аж 5 голів від Ісландії.
- Ісландія несподівано очолила групу після першого туру. Україна із бубликом в активі йде третьою, адже менше пропустила, аніж Азербайджан.