У родині Луческу зробили офіційну заяву після смерті тренера

Після смерті 7 квітня 2026 року Мірчі Луческу його родина опублікувала відкритого листа з подякою всім, хто допомагав в організації похорон. Рідні висловили вдячність державним і приватним установам та фахівцям за підтримку в цей важкий час.

Родина Луческу зазначила, що без такої підтримки вони не змогли б належним чином вшанувати його пам'ять. Усі прояви солідарності стали для сім'ї важливою опорою та щирим знаком поваги до того, ким він був як людина і як професіонал, повідомляє Digi24.

Про що написали родина Луческу?

Родина Мірчі Луческу висловила вдячність усім установам і службам, які взяли участь в організації похоронної церемонії в Бухаресті – зокрема церковним структурам, державним органам, футбольній федерації, правоохоронцям, медичним працівникам і міській владі. У зверненні зазначено, що завдяки їхній координації прощання з тренером пройшло гідно та на належному рівні.

Неллі Луческу, Резван Луческу та інші члени родини підкреслили, що протягом усього процесу організації похорону відчували значну підтримку з боку суспільства та різних інституцій.

Ми не були самі ні на мить. Від моменту, коли ми вперше почули новини про його здоров'я, і ​​до самого похорону нас огортала хвиля тепла: послання, думки та жести, які підтримували нас,

– йдеться у повідомленні.

Родина також наголосила, що збереже світлу пам'ять про Мірчу Луческу і вдячність усім, хто долучився до церемонії прощання, гідної його життя та професійного шляху.

