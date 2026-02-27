"Пішак у політичній грі": як конфлікт Гераскевича та Бубки розділив українців

В Україні розгорівся скандал між скелетоністом Владиславом Гераскевичем та колишнім главою НОК Сергієм Бубкою. Спортсмен, якого дискваліфікували на Олімпійський іграх за "шолом пам'яті", вимагає позбавити Бубку звання Героя України.

Після рішення МОК про відсторонення з Ігор-2026 Гераскевича отримав підтримку від українців, бізнесу, політиків тощо. Однак, повернувшись в Україну, спортсмен зазнав критики. Ба більше, низка спортсменів і публічних осіб стали на бік Бубки, якого критикує Владислав. Все, що відомо про скандал, – розповідає 24 Канал.

Владислав Гераскевич на Олімпіаді-2026: що сталося?

Гераскевич був прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 й претендував на нагороду в скелетоні.

Під час Ігор розгорнувся скандал з "шоломом пам'яті" Владислава, на якому зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Гераскевич прийшов на тренування в особливому шоломі, після чого отримав попередження не використовувати його.

Попри застереження спортсмен з'явився на друге тренування з тим самим шоломом. Після того, як Гераскевич залишився непохитним і відмовився зрадити пам'ять українських спортсменів, зображених на шоломі, МОК, членом якого є Бубка, все ж вирішив дискваліфікувати скелетоніста, не дозволивши йому брати участь у змаганнях.

Соцмережі "вибухнули" підтримкою на адресу спортсмена: писали всі – від відомих особистостей до звичайних користувачів, від тих, хто активно стежить за спортом, до тих, хто раніше не цікавився зимовими видами. Люди з різних професій висловлювали своє захоплення та солідарність зі спортсменом.

Після дискваліфікації Гераскевич разом з адвокатом Євгеном Проніним вирішили оскаржити відсторонення у Спортивному арбітражному суді, проте позов було відхилено. Тому Владислав вирішив покинути олімпійське містечко. Пізніше Гераскевич разом з батьком зустрівся з Володимиром Зеленським.

Повернувшись в Україну, скелетоніст підняв тему участі росіян на Паралімпіаді та анонсував створення фонду для підтримки сімей загиблих українських спортсменів.

Що відомо про конфлікт Гераскевича та Сергія Бубки?

Конфлікт Гераскевича та Бубки відсунули історію зі "шоломом пам'яті" на другий план. Владислав у Верховній Раді порушив питання про звання Героя України Бубки та можливе позбавлення його цієї нагороди.

Нагадаємо! Бубка, попри свій статус члена Міжнародного олімпійського комітету, не використав свій вплив для захисту інтересів України та підтримки спортсмена. Крім того, він не виступив із публічною заявою на підтримку Гераскевича і його вчинку.

28 лютого 2022 року Бубка вперше виїхав з території України. 22 липня 2022 року він повторно залишив країну на підставі спеціального листа й відтоді більше не повертався.

Головні причини такої позиції Гераскевича стосовно Бубки:

Бубка відіграв важливу роль у поверненні російських спортсменів на міжнародні змагання, зокрема на Олімпійські ігри серед ветеранів, де з’явилися російські прапори, а жодних санкцій не було застосовано.

Колишній легкоатлет володіє бізнесом на окупованих територіях (стало відомо після розслідування Бігус.Інфо)

Водночас, згідно з українським законодавством, позбавлення звання Героя можливо лише за наявності обвинувального вироку суду або рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції. Наразі таких рішень немає, тому звання Бубки залишається чинним.

Ініціатива Гераскевича викликала широкий суспільний резонанс: тема активно обговорюється в ЗМІ, серед політиків та в соцмережах.

Існують дуже різні думки: одні вважають, що спортсмен діє правильно і повністю має рацію, інші ж припускають, що Гераскевич робить політичні кроки. Водночас сам скелетоніст уже неодноразово наголошував, що не планує займатися політикою і ця сфера його не цікавить.

У мережі з'явилася низка постів зі схожим наративом, в яких ставлять під сумнів спортивні досягнення Гераскевича.

Хто підтримав Бубку?

Олександр і Катерина Усики

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик у своєму телеграм публічно висловив підтримку стрибуну з жердиною.

Це сталося після того, як у медіапросторі почали активно обговорювати та відкрито закликати до позбавлення Бубки почесного звання через, як стверджують деякі критики, його бездіяльність і недостатньо чітку позицію щодо захисту інтересів України під час повномасштабної війни.

Дружина боксера, Катерина Усик, теж стала на захист ексглави НОК. Вона розповіла про нібито допомогу Бубки під час війни й закликала критично оцінювати звинувачення проти нього.

Василь Ломаченко

Також свою підтримку висловив колишній боксер Василь Ломаченко, опублікувавши у соцмережах світлини з Бубкою й словами поваги.

Стелла Захарова

Стелла Захарова, віцепрезидентка Української федерації гімнастики та колишня гімнастка, теж висловилася на захист Бубки у коментарі sport-express.ua.

Вона заявила, що рішення про присвоєння чи позбавлення такого почесного звання не повинно залежати від однієї людини – це має бути визначено законно та в установленому порядку.

Захарова також не стала критично оцінювати Бубку за його мовчання щодо війни, зазначивши, що це окрема тема, але рішення про звання має бути справедливим і послідовним для всіх.

Аліна Шатернікова

Колишня боксерка, висловила підтримку Бубці в соцмережі, назвавши критичну ситуацію "часами шарікових" та закликавши не нехтувати його внеском у спорт.

Андрій Котельник

Президент Асоціації боксу України у коментарі "Трибуні" підкреслив, що Бубка має величезні спортивні заслуги, завжди представляв Україну на міжнародній арені та підтримував українських спортсменів. Він додав, що рішення про можливе позбавлення звання Героя України має ухвалювати держава, а не окремі заклики чи заяви.

Хто погоджується з критикою Гераскевича?

Колишній головний тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич прокоментував дискусію sport-express.ua щодо Бубки. Він підтримав позицію скелетоніста й наголосив, що публічні постаті такого масштабу мають чітко висловлюватися під час війни, адже їхня позиція має вагу для суспільства.

Депутат Верховної Ради й борець Жан Беленюк заявив sport-express.ua, що залученість Бубки до спортивного життя України є недостатньою. Він зазначив, що під час війни людина такого рівня, має чітко висловлювати свою позицію, якщо вважає себе українцем і асоціює себе з Україною.

Дмитро Сосновський у розмові з "Трибуною" зазначив, що для нього "герої України" – це передусім ті, хто сьогодні віддає життя за країну, тоді як спортсмени мають окрему роль у суспільстві.

Він вважає героїчним вчинок Гераскевича, який у парламенті згадав загиблих захисників. А Сергій Бубка, який тривалий час очолював Національний олімпійський комітет України і є членом Міжнародного олімпійського комітету, мав би уникати підтримки "агресії" та виступів під прапорами країн‑агресорів.